Nagrody za szczepienie przeciw COVID-19. Samochody i pieniądze do zgarnięcia

Loteria szczepionkowa przede wszystkim ma zachęcić do zaszczepienia się tych Polaków, którzy z różnych względów na szczepienie wybrać się nie chcą, jednak nie wyklucza już zaszczepionych. Dlatego każdy zaszczepiony będzie mógł wziąć w niej udział.

A do zgarnięcia, jak ustalił "Fakt", są całkiem niezłe nagrody, to na przykład 720 profesjonalnych hulajnóg elektrycznych, kilka tysięcy voucherów na paliwo, ubezpieczenia o wartości od 50 do 100 zł. W finale wygrać będzie można hybrydową toyotę, a także milion złotych.

7,7 mln Polaków już jest w pełni zaszczepionych, ale to jednak zdecydowanie za mało do odporności populacyjnej. Nie dziwi więc, że rząd stara się przekonać niezdecydowanych. Przyczynić się do tego mają nagrody.

Rząd razem z Totalizatorem Sportowym dopinają ostatnie szczegóły loterii, która ruszy najpóźniej 1 lipca i potrwa trzy miesiące - czytamy w "Fakcie". Każdy zaszczepiony ma mieć szansę nawet na milion złotych lub nagrody rzeczowe – hybrydowe auta, elektryczne hulajnogi, vouchery.

Przede wszystkim udział w loterii będą mogły wziąć wszystkie osoby, które zaszczepiły się od samego początku Narodowego Programu Szczepień. Już zaszczepieni chętni do dołączenia do loterii będą musieli zalogować się na IKP - Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) i tam zaakceptować zgody. Będzie można też to zrobić, dzwoniąc na infolinię.

Ci, którzy dopiero będą się szczepić, będą mogli wyrazić zgodę na udział w losowaniu przed podaniem zastrzyku.

Cztery rodzaje nagród

Loteria szczepionkowa będzie podzielona na cztery kategorie nagród. Będą nagrody:

natychmiastowe - co każde 2 tysiące osób zaszczepionych to 500 zł dla szczęśliwca;

- co każde 2 tysiące osób zaszczepionych to 500 zł dla szczęśliwca; cotygodniowe - dwa razy po 50 tys. zł, 60 hulajnóg elektrycznych, a także vouchery na paliwo i ubezpieczenia;

- dwa razy po 50 tys. zł, 60 hulajnóg elektrycznych, a także vouchery na paliwo i ubezpieczenia; comiesięczne - dwa razy po 100 tys. zł, dwa samochody hybrydowe Toyota Corolla Sedan, a także vouchery na paliwo i ubezpieczenia;

- dwa razy po 100 tys. zł, dwa samochody hybrydowe Toyota Corolla Sedan, a także vouchery na paliwo i ubezpieczenia; finałowa - dwie nagrody po 1 milion złotych, dwie hybrydowe Toyoty C-HR.

Rada Ministrów debatuje nad tym, by nagrody z loterii zwolnić od podatku. Decyzja jeszcze nie zapadła.

