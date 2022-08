Najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe w Polsce

Zbieranie znaczków jako hobby

Jak sprawdzić, ile warte są znaczki?

To, czy dana kolekcja może być sprzedana z zyskiem, zastanawia nie tylko osoby, które weszły w posiadanie spadku czy rodzinnych pamiątek, ale i kolekcjonerów. Co prawda istnieją domowe sposoby wyceny, jednak aby mieć gwarancję uczciwej ceny za skup, warto zgłosić się do profesjonalisty. Wyceną znaczków pocztowych zajmują się eksperci z zakresu filatelistyki. Będą oni w stanie dokonać identyfikacji, określić stan zachowania, ocenić autentyczność, a także, bazując na swojej znajomości rynku i upodobań kolekcjonerów, określić cenę rynkową.

W tym celu należy zgłosić się do profesjonalnego filatelisty. Niektórzy prowadzą ekspertyzę i wycenę przez internet. Wystarczy wysłać zdjęcia kolekcji oraz najważniejsze informacje o niej na adres mailowy. Taką usługę zapewnia m.in. Grzegorz Marzec prowadzący firmę filatelistyczną, która należy m.in. do Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich i American Philatelic Society. Zajmuje się sprzedażą oraz skupem głównie znaczków pocztowych.

Jakie znaczki są najbardziej poszukiwane?

Na wysoką cenę znaczka wpływa przede wszystkim jego unikatowość. Walory filatelistyczne, które zostały wydane w małych nakładach. Ceny poszukiwanych znaczków pocztowych, które zachowały się mimo niewielkiego nakładu, sięgają tysięcy, jak nie milionów dolarów. Są to oczywiście wyjątkowe znaleziska. Aby jednak znaczek był cenny, nie wystarczy, by był rzadki. Musi także cieszyć się zainteresowaniem kolekcjonerów dobrze orientujących się w dziedzinie. Największą popularnością mogą pochwalić się znaczki z USA, Niemiec czy Chin, gdzie filatelistyka jest rozwinięta, cieszy się popularnością i szerokim gronem zbieraczy konkurujących między sobą.

Co ciekawe, atrakcyjne dla filatelistów są błędy widoczne na znaczkach. Omyłkowo źle wydrukowane znaczki pocztowe są uznawane za rzadkie i są gratką dla wprawnych kolekcjonerów. Oczywiście na cenę znaczka wpływa także jego stan zachowania. Nie powinny być one zabrudzone, zniszczone, ani nosić na sobie śladów wilgoci.

Które znaczki są najdroższe?

Są jednak wyjątki oraz przykłady znaczków drogich i pochodzących z innych zakątków świata. Najcenniejszy znaczek na świecie pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jest to British Guiana 1c Magenta, który, jak ustalono, obecnie istnieje w tylko jednym egzemplarzu. Znaczki sprzed 1900 roku cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, a więc i wysoką ceną. W 2014 roku został on sprzedany za rekordową sumę 9,48 miliona dolarów. W 2021 roku inny, równie cenny znaczek, "Czerwony Mauritius" został sprzedany za ponad 8 mln euro .

Ile warte są polskie znaczki?

Jakie są najbardziej poszukiwane polskie znaczki pocztowe? Pod względem popularności wśród kolekcjonerów wygrywa pierwszy znaczek pocztowy wydany na ziemiach polskich, tzw. Polska numer 1. Wprowadzono do obiegu w Królestwie Polskim 1 stycznia 1860 roku. Na akacjach internetowych cena tego znaczka sięga kilku tysięcy złotych. To, czy znaczek uda się kupić za 2, czy 8 tys. zł, zależy od stanu zachowania znaczka, liczby mankamentów, fotoatestu itp. Na aukcji w 2010 roku sprzedano jednak list zaadresowany i opłacony znaczkiem Polska nr 1. Cena wynosiła ok. 24 tysiące złotych. Wysokie ceny w polskiej filatelistyce osiąga także niebieska 10-koronówka z wydania krakowskiego z 1919 r. z czarnym nadrukiem "Poczta Polska". Dziś jego cena to kilkadziesiąt tys. zł.