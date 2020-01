Najem prywatny na konto z białej listy. Nawet, jeśli jest zwolniony z VAT

Taka zasada dotyczy też sytuacji, w których jeden przedsiębiorca wynajmuje od drugiego lokal na cele mieszkaniowe, co jest zwolnione z podatku VAT (np. wynajem mieszkania dla pracowników).

Po drugie, jeśli ktoś jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT , to dotyczą go wszystkie przepisy o białej liście, również te dotyczące usług zwolnionych z tego podatku .

"Wprawdzie potocznie nazywamy to najmem prywatnym, ale mówimy przecież o podatniku VAT czynnym – bo tylko takiego podatnika dotyczą regulacje o zapłacie na rachunek z wykazu. Nie jest tak, że ta sama osoba występuje w jednych transakcjach jako podatnik VAT czynny, a w drugich jako podatnik VAT zwolniony. Jeżeli ktoś jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, to dotyczą go regulacje o wykazie, nawet jeżeli świadczy usługi zwolnione z VAT" - mówił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" - Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu VAT w Ministerstwie Finansów.