Najnowsze dane o zarobkach Polaków. GUS odsłania karty

Gus same kłamstwa podaje. 90% ludzi nie zarabia więcej niż 5000 netto, a z tych 90% jakieś 50 % nie dobija nawet do tych 5000 netto tylko zarabiają ok 4000netto. Może z 10% społeczeństwa zarabia więcej niż ta wasza średnia. Każdy jeden rząd zamiast zostawić jak najwięcej pieniędzy w kieszeni obywatela to łupie ludzi na wszystkim, a tu jakieś nowe opłaty, a tu nowy podatek, i jeszcze ten złodziejski ZUS który już dawno powinien być zlikwidowany. A potem jest wielkie zdziwienie wśród rządy i tych niby ekspertów że w Polsce bardzo mało dzieci się rodzi i że demografia kuleje - taka mała podpowiedź dla rządu i ekspertów, dopóki ludziom nie będzie zostawało wystarczająco dużo pieniędzy, nie będzie dzieci, inwestycji i rozwoju tego kraju z mchu i paproci.