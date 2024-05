Nakrętkowy szał za 30 mln zł. Nowe prawo pustoszy kieszenie przedsiębiorców

Kosztowne zmiany

W tych produktach będzie przytwierdzona nakrętka

- Opakowaniami na napoje objętymi obowiązkiem przymocowania nakrętek i wieczek zgodnie z ustawą są: opakowania na płyn przeznaczony do bezpośredniego wypicia, bez konieczności poddania go obróbce. W szczególności na wodę, sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny, napój alkoholowy, z wyłączeniem płynów będących produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego typu m.in. nutridrinki czy żywność dla niemowląt - tłumaczy Szyman. I dodaje, że regulacja dotyczy produktów do 3 l pojemności.

Chodzi o środowisko

UE wyjaśnia, że celem dyrektywy jest "zapobieganie wpływowi niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i zmniejszanie tego wpływu oraz zachęcanie do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całej Unii Europejskiej (UE)". Chodzi o to, żeby do obrotu nie wprowadzać produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które można zastąpić przystępnymi cenowo i bardziej zrównoważonymi produktami alternatywnymi.

- Dzięki temu rozwiązaniu odkręcone nakrętki nie trafią do środowiska naturalnego, gdzie nigdy nie powinny się znaleźć, tylko wraz z butelką zostaną poddane recyklingowi. Współczesne linie do przetwarzania tworzyw sztucznych doskonale radzą sobie z rozdzieleniem różnych rodzajów tworzyw. Dzięki przymocowaniu nakrętki do butelki, nakrętki te nie trafią do tzw. frakcji drobnej, a co za tym idzie do spalarni lub na wysypisko - podkreśla Martyna Węgrzyn z grupy Danone, do której należy m.in. Żywiec Zdrój.