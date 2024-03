Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jest ruch USA. Tymczasowy port coraz bliżej

Statek "Gen. Frank S. Besson" opuścił bazę Langley-Eustis w Wirginii "w mniej niż 36 godzin po zapowiedzi prezydenta Bidena, że USA dostarczą pomoc humanitarną do Gazy drogą morską " - podkreśliło CENTOM w komunikacie.

Powstanie port w Strefie Gazy

Sprzęt ma posłużyć do budowy pływającej rampy przeładunkowej u wybrzeży Gazy bowiem okazało się - jak podkreśliło CENTCOM - że dostarczanie pomocy drogą lądową i lotniczą jest trudne i niebezpieczne.

Budowa rampy jest konieczna bowiem Gaza nie posiada infrastruktury portowej. Amerykanie chcą skorzystać z pośrednictwa Cypru, który oferuje możliwość zapewnienia inspekcji ładunków z pomocą humanitarną z udziałem izraelskich urzędników, co eliminowałoby konieczność ich sprawdzania w Gazie.

Prezydent USA o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Biden ogłosił w czwartek, że rozkaże wojsku "podjąć nadzwyczajną misję, by ustanowić port w Gazie" przy współpracy z innymi krajami i organizacjami. Ma to umożliwić stworzenie morskiego szlaku przekazywania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.