Nawet 8,5 tysiąca osób bez pracy w Poczcie Polskiej. Oto co dostaną w zamian

"W przesłanej związkom zawodowym propozycji wyszczególnione zostały dwa etapy. W pierwszym realizowany będzie Program Dobrowolnych Odejść. Zakłada on możliwość rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron. Decyzja pracownika o ewentualnym wyborze tego rozwiązania będzie jednocześnie oznaczała możliwość skorzystania z największego w historii Spółki programu osłonowego" - informuje w komunikacie Poczta Polska.

Program dobrowolnych odejść w Poczcie Polskiej. Oto szczegóły

Wybór wariantu dobrowolnej rekompensaty należeć ma wyłącznie do pracownika. Uwzględniając odprawę i rekompensatę, łączne zabezpieczenie finansowe może wynieść równowartość nawet rocznego wynagrodzenia.

Poczta informuje, że w ramach programu osłonowego zaproponowano również inne korzyści, m.in. utrzymanie bezpłatnego dostępu do platformy do nauki języka obcego do końca 2025 r., możliwość kontynuacji ubezpieczenia grupowego i dodatkowej opieki medycznej na dotychczasowych warunkach przez 3 lata od rozwiązania umowy, umorzenie zwrotu kosztów za szkolenia lub studia ukończone w czasie pracy w Poczcie Polskiej oraz brak okresu wypowiedzenia umożliwiający rozpoczęcie nowej pracy już następnego dnia po rozwiązaniu umowy.