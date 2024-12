Nowa usługa Poczty Polskiej. Kupimy tam bilety autobusowe

Na poczcie kupimy bilet na FlixBusa

Poczta Polska zmienia się

- Zakłada on modernizację systemów IT, procesów logistycznych oraz sieci sprzedaży. Powodem zmian profilu działalności jest wciąż pogarszająca się sytuacja finansowa - przekazał wówczas.

Plan transformacji zakłada również optymalizację zatrudnienia, by odbiurokratyzować pocztę. W sierpniu spółka poinformowała, że w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, kierowanego głównie do pracowników wsparcia, w tym administracji, chce zredukować zatrudnienie o ok. 15 proc. Jeśli wytypowany do programu pracownik przyjmie ofertę, otrzyma równowartość 12 pensji, a po podpisaniu stosownego porozumienia, kolejnego już dnia może podjąć inną pracę, zachowując świadczenie gwarantowane w ramach PDO.