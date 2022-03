NBP opublikował wyniki ankiet prognostycznych. Ponure perspektywy na najbliższe 5 lat

Inflacja w Polsce ma szanse wrócić do normy dopiero w 2025 roku - wynika z prognoz zebranych przez NBP. Blisko 20 ekspertów z różnych instytucji spodziewa się trwałego wyhamowania gospodarki i ujemnych stóp procentowych. Wszystko wskazuje na to, że osoby spłacające kredyty będą musiały przyzwyczaić się do wysokich rat.