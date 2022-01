NBP publikuje prognozy gospodarcze. Eksperci mocno zmienili opinię nt. inflacji

Narodowy Bank Polski ( NBP ) przedstawił najnowszy raport z prognozami gospodarczymi. Powstał on na bazie ankiet przeprowadzonych wśród 25 ekonomistów i ekspertów prognozujących najważniejsze wskaźniki.

Gospodarka będzie zwalniać

Podczas gdy inflacja w 2022 roku ma wyraźnie wzrosnąć, w przeciwnym kierunku ma iść wskaźnik PKB . Polska gospodarka 2021 rok zakończyła ze wzrostem na poziomie 5,4 proc., po czym dynamika w tym roku ma spaść do 4,3 proc. Z kolei w 2023 ma zejść do 4 proc. - wynika z prognoz opublikowanych przez NBP.

Inny wskaźnik makroekonomiczny też będzie spadał, ale akurat w jego przypadku to dobra informacja. Mowa o stopie bezrobocia. Prognozy zakładają, że wskaźnik obniży się z 5,9 proc. w 2021 roku do 5,2 proc. w 2022 i 4,8 proc. w 2023 roku .

Euro, ropa i koszt kredytu

NBP w ankietach zapytał ekspertów także o prognozy kursu waluty euro. W 2022 roku ma być średnio w okolicach 4,53 zł . Prognozy dopuszczają możliwość umocnienia złotego w 2023 roku i spadek kursu wymiany do 4,44 zł. W poniedziałek przed południem euro na rynkach chodziło po 4,52 zł.

Kierowców mogą zainteresować wyniki ankiet dotyczące cen ropy naftowej, która ma decydujący wpływ na ceny paliw. Eksperci oczekują spadku wartości baryłki ropy (Brent) do 74 dolarów w 2022 roku i 71 dolarów w 2023 roku . Obecnie kosztuje około 86 dolarów.

Umocnieniu złotego powinny sprzyjać wzrosty stóp procentowych w Polsce. Odbije się to jednak na osobach spłacających kredyty. Ich raty jeszcze bardziej pójdą w górę. Prognoza centralna dotycząca głównej stawki oprocentowania w NBP zakłada, że w 2022 roku wzrośnie do 3 proc. z 2,25 proc. obecnie.

Na tym podwyżki kosztu kredytu prawdopodobnie się nie skończą. W 2023 roku stopa procentowa może wzrosnąć w okolice 3,3 proc. Jednak to tylko pewnego rodzaju średnia. Poszczególne typy ekspertów ze zbliżonym do siebie prawdopodobieństwem sugerują, że oprocentowanie w Polsce będzie w dość szerokim przedziale od 2,6 do nawet 4,25 proc.