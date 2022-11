Nie tylko Twitter. Meta również przymierza się do masowych zwolnień

Zuckerberg sugerował, że będą duże zwolnienia

Rzecznik Meta nie chciał komentować medialnych doniesień i odesłał dziennikarzy CNBC do słów Marka Zuckerberga, dyrektora generalnego koncernu, z zeszłego miesiąca, gdy przedstawiał on plany na przyszły rok. - W 2023 r. zamierzamy skupić nasze inwestycje na niewielkiej liczbie priorytetowych obszarów wzrostu - tłumaczył CEO.

Decyzja ta może być spowodowana faktem, że Meta w tym roku notuje duże spadki . Jej akcje od początku 2022 r. skurczyły się o 73 proc. i spadły do najniższego poziomu od 2016 r.

Twitter jest już po masowych zwolnieniach

Masowe zwolnienia rozpoczęły się w piątek 4 listopada w Twitterze. Choć na razie jeszcze nie ma pewności, ile osób straciło pracę (firma nie przekazała do piątku informacji o redukcji do kalifornijskiego Departamentu Rozwoju Zatrudnienia, choć wymaga tego prawo), to media spekulowały, że pracę może stracić nawet 3,7 tys. zatrudnionych, czyli połowa zespołu.