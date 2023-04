Niemcy mówią wprost: sankcje wobec Rosji są obchodzone

- To jest w żaden sposób nie do zaakceptowania i musi być jasne dla wszystkich, że to nie jest gra w chowanego ani błahe wykroczenie. Chodzi o sankcje, które ostatecznie mają pomóc w zakończeniu wojny, a każdy, kto je obchodzi, podważa właśnie te wysiłki - powiedział Habeck, cytowany przez agencję dpa.

Niemcy chcą uszczelnienia sankcji

- I myślę, że nie ma na to dobrej odpowiedzi. W pewnym momencie będzie to jednak musiało nastąpić, nawet jeśli oznacza to zmianę dla krajów, które nadal używają rosyjskiego uranu w swoich elektrowniach jądrowych. To jednak wydaje mi się rozsądne, więc będę nad tym pracował - stwierdził niemiecki minister gospodarki.