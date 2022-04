Niemcy w rozkroku. Jest argument, żeby nie odcinać się od gazu Putina

Szef monachijskiego instytutu ekonomicznego IFO uważa za wątpliwe to, czy Niemcy faktycznie zrezygnują z importu rosyjskiego gazu w 2024 roku. W jego opinii, przedstawionej przez Deutsche Welle, po zakończeniu wojny w Ukrainie rozsądniej byłoby ponownie sprowadzać gaz z Rosji, ze względu na koszty dostaw energii oraz z powodów strategicznych.

Zdania w Niemczech są podzielone. Minister finansów Niemiec, Christian Lindner powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Die Zeit", że chce, by największa europejska gospodarka zatrzymała import rosyjskiej ropy i gazu tak szybko, jak to możliwe. Zaznaczył jednak, że nie jest to wykonalne natychmiast.