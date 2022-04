"Bild" ostro o Manueli Schwesig

Jak dowiaduje się gazeta, Schwesig i jej poprzednik na stanowisku premiera Meklemburgii-Pomorza Zachodniego, Erwin Sellering (SPD), od 2012 roku spotkali się co najmniej 15 razy z s zefem Nord Stream Matthiasem Warnigiem .

Jak podkreśla "Bild", we wrześniu 2020 roku Warnig i Schwesig spotkali się na kolacji z byłym kanclerzem i lobbystą NS 2 Gerhardem Schroederem . Był to czas, gdy USA zapowiadały uruchomienie sankcji wobec firm pracujących przy gazociągu.

Co najmniej jeden menedżer z Nord Stream znalazł pracę w Schwerinie. Reinhard Ontyd, "dyrektor ds. zgodności" w Nord Stream, został pod koniec stycznia 2022 roku szefem utworzonej na terenie Niemiec firmy Gas for Europe GmbH. Celem powstania firmy było spełnienie wymogu Federalnej Agencji ds. Sieci, która zażądała, by operatorem gazociągu była firma działająca "według prawa niemieckiego".