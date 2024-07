Niepokojące dane. Tak wzrośnie liczba upadłości firm

Firmy mają problem. Oto przyczyny

W konsekwencji będzie to piąty z rzędu rok wzrostu liczby niewypłacalności polskich firm , a tym samym ich rekordowa seria (zarówno pod względem skali wzrostu, jak i długości jego trwania).

- Spośród wielu przyczyn takiej skali niewypłacalności polskich firm, nierzadko też o charakterze specyficznym dla poszczególnych branż, wskazałbym dwie wspólne dla wszystkich i najbardziej istotne. Pierwsza to spadek rentowności a druga to spadek obrotów - wskazał, cytowany w komunikacie, Sławomir Bąk, członek Zarządu ds. oceny ryzyka w Allianz Trade w Polsce.

- Spowolnienie inflacji nie sprawiło, iż ceny energii i środków produkcji spadły i są niskie - nie, utrzymują się na wysokim poziomie, natomiast spadają nierzadko, lub co najwyżej nominalnie nie rosną ceny producentów z powodu niskiego popytu i dużych zapasów. Stąd niska rentowność przedsiębiorstw, nie tylko polskich, ale też szerzej, europejskich – globalnych już nie, gdyż przedsiębiorstwa w Azji czy w USA nie odczuły aż tak wysokiego wzrostu kosztów cen energii, mają też łatwiejszy i przez to tańszy dostęp do finansowania - dodał.