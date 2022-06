Nieuczciwy lokator – jak odzyskać mieszkanie?

Co zrobić, gdy najemca nie płaci rachunków?

Jeżeli najemca od jakiegoś czasu nie płaci rachunków i/lub nie uiszcza obowiązkowych opłat za czynsz, w pierwszej kolejności warto się z nim osobiście skontaktować. Może okazać się, że jego problemy są tymczasowe i w następnym miesiącu ma on plan uiścić wszelkie zaległe opłaty. Jeśli najemca unika rozmowy lub wynajmujący nie ma możliwości jej przeprowadzenia, wówczas należy wysłać do najemcy pisemne upomnienie ze szczegółowym opisem problemu i wyznaczonym nieprzekraczalnym terminem uregulowania należności.

Kodeks cywilny wskazuje kolejną rzecz, jaką może zrobić wynajmujący, który ma do czynienia z nieuczciwym najemcą. "Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia."

Właściciel lokalu może więc wypowiedzieć umowę najmu nieuczciwemu najemcy, ale tylko wtedy, gdy lokator nie płaci czynszu przez co najmniej 3 miesiące , a wynajmujący powiadomił go wcześniej o zamiarze wypowiedzenia oraz dał mu dodatkowy czas na spłatę zaległości. Oczywiście każda z tych czynności powinna zostać wykonana na piśmie.

Warto także wiedzieć, że wynajmujący ma prawo żądać od najemcy odsetek za opóźnienia w płatności. Co więcej, wynajmujący może wykorzystać zastaw na rzeczach ruchomym najemcy.

Jak pozbyć się nieuczciwego najemcy z mieszkania?

Niestety wysłanie do nieuczciwego najemcy wypowiedzenia nie zawsze okazuje się skuteczne. Wynajmujący nie ma prawa zmiany zamków, czy wyrzucenia nieuczciwego najemcy z mieszkania siłą. W związku z tym kolejnym krokiem, jaki może podjąć, jest skierowanie sprawy do sądu w celu uzyskania nakazu eksmisji. Wynajmujący wówczas musi również uiścić opłatę sądową, której wysokość zależna jest od wartości przedmiotu sporu.

Po uzyskaniu stosownego orzeczenia i nadaniu mu klauzuli wykonalności, wynajmujący składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy z kolei wzywa najemcę do opuszczenia mieszkania, a jeżeli to nie skutkuje, dokonuje on opróżnienia lokalu z rzeczy i osób. Kiedy będzie miało miejsce wstrzymanie eksmisji z mieszkania?