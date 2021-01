"Nigdy nie było takich planów". Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego o plotkach dot. przejmowania hoteli

- Bez przerwy są jakieś telefony. Przynajmniej raz w tygodniu dostajemy pytanie, co zamierzamy zrobić, czy chcemy sprzedać hotele lub wejść do spółki - mówił money.pl znany hotelarz Tadeusz Gołębiewski.

"Nie ma i nie było takich planów"

A co z innymi przedsiębiorcami z branży? - W ogóle nie jesteśmy zainteresowani akwizycjami z wolnego rynku, skupiamy się na porządkowaniu państwowych hoteli, które do nas należą - zapewnia szef państwowej spółki.

Dodaje natomiast, że często zdarzają się odwrotne sytuacje. To prywatni przedsiębiorcy, a czasem i deweloperzy, zwracają się do PHH z różnymi propozycjami. Jednak dla nich wszystkich Cristescu nie ma dobrych wiadomości. - Nie jesteśmy tym zainteresowani - odpowiada krótko prezes PHH.

"Grupy interesów"

Jak mówi money.pl, jego misją jest raczej “porządkowanie państwowych hoteli, które już należą do PHH”. Co ma konkretnie na myśli?

- Należące do Skarbu Państwa hotele są często położone w świetnych lokalizacjach, lecz nie zawsze są rentowne. Przeważnie wynika to z ich kiepskiego stanu, między innymi dlatego, że te od dawna albo nigdy nie były remontowane. I my robimy wszystko, by to zmienić, aby te hotele były na międzynarodowym poziomie. Nie tylko dlatego, że oczekuje tego międzynarodowy klient, ale również dlatego, że oczekuje tego klient polski - mówi.