Nord Stream 2 będzie podlegał przepisom UE. Jest decyzja Niemiec

"Ponieważ do 23 maja 2019 roku Nord Stream 2 nie był jeszcze w całości ułożony, Federalna Agencja ds. Sieci odrzuciła wniosek Nord Stream 2 AG o wyłączenie" – poinformowano w komunikacie. Tym samym – dodano – Nord Stream 2 w chwili oddania do użytku będzie podlegać niemieckim regulacjom oraz europejskim przepisom. Zgodnie z nimi operator gazociągu nie może być jednocześnie dostawcą przesyłanego nim gazu i musi zapewnić dostęp innym podmiotom do jego przepustowości. Zobowiązuje też do niezależnego wyznaczania taryf.