Nowa-stara opłata na rachunkach za prąd. Od 2025 r. Polacy zapłacą więcej

Gospodarstwa zużywające poniżej 500 kilowatogodzin rocznie zapłacą miesięcznie 2,86 złotych, co stanowi wzrost z obecnych 2,66 złotych. Dla odbiorców, których roczne zużycie mieści się w przedziale od 500 do 1200 kilowatogodzin, miesięczna opłata wzrośnie do 6,86 złotych z dotychczasowych 6,39 złotych.

Nawet 200 zł drożej

Struktura rachunku za energię

Każdy odbiorca ma prawo żądać od przedsiębiorstwa energetycznego szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu rozliczenia. W przypadku wątpliwości co do wysokości naliczonych opłat lub sposobu ich wyliczenia, konsument może zwrócić się o wyjaśnienia zarówno do sprzedawcy energii, jak i do operatora systemu dystrybucyjnego.