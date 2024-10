Nowa strategia migracyjna rządu. Jest oficjalny dokument

Możliwość czasowego zawieszenia prawa do azylu, krajowy program powrotowy, "test obywatelski" i obowiązkowe programy integracyjne, warunkujące uzyskanie obywatelstwa czy prawa do stałego pobytu - to najważniejsze założenia projektu strategii migracyjnej, do którego jako pierwszy, jeszcze przed oficjalną prezentacją dotarł money.pl.

Strategia migracyjna rządu

Uchwałę w sprawie strategii "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" Rada Ministrów przyjęła 15 października, a w czwartek dokument oficjalnie opublikowano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Tusk "przestrzelił"? "To nie do przyjęcia"

Strategia odnosi się do takich obszarów, jak: dostęp do terytoriów, dostęp do ochrony krajowej i międzynarodowej, warunki dostępu do rynku pracy, migracje edukacyjne, integracja, obywatelstwo i repatriacja, diaspora polska.

W rozdziale strategii migracyjnej o dostępie do ochrony krajowej i międzynarodowej mowa jest m.in. o uznanie prawa państwa zagrożonego działaniami hybrydowymi do odmowy dostępu do swojego terytorium cudzoziemcowi, który wykorzystuje do tego celu złożenie wniosku o ochronę międzynarodową.

"Taka sama zasada powinna dotyczyć cudzoziemca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za zagrażającego społeczeństwu państwa przyjmującego. W tym kontekście proponowany jest instrument czasowego i terytorialnego zawieszania prawa do składania wniosków o azyl" – czytamy w strategii.

Twórcy dokumentu napisali, że kwestie ochrony krajowej i międzynarodowej dla cudzoziemców w dużym stopniu reguluje prawie międzynarodowym. Dlatego Polska będzie dążyła do zmiany ogólnego podejścia do tego zagadnienia m.in. na poziomie Unii Europejskiej.

"Dotyczy to nie tylko nielegalnych przekroczeń granicy poza przejściami granicznymi, ale również możliwości czasowego i terytorialnego zawieszania przyjmowania wniosków na samych przejściach lub poza nimi w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa" – napisali autorzy projektu. Zaznaczyli, że podobne rozwiązania wprowadziła Finlandia, co spowodowało "rozpoczęcie dyskusji na temat możliwości wdrożenia tego rozwiązania w prawie unijnym" – napisano

Powstanie nowy zespół

Polska ma wypracować "nowy model udzielania ochrony krajowej i międzynarodowej cudzoziemcom, którzy uprawdopodobnią zasadność swojego wniosku i złożą go w określonym miejscu oraz na określonych zasadach".

Kluczowym organem dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji, którego kompetencje mają być "przeformułowane" pod kątem przyjmowanej strategii. Zespół ma na bieżąco monitorować jej wdrażanie, tak, aby do końca 2027 roku przeprowadzić "całościowy, śródokresowy przegląd jej realizacji".

Rząd zapowiada także modyfikację modelu funkcjonowania agencji pośredniczących w zatrudnieniu cudzoziemców.

Dodano, że wprowadzone zmiany pozwolą na wyeliminowanie podmiotów, które łamią prawo oraz działają na szkodę pracowników i państwa.

Jak podano w dokumencie, zmiany będą dotyczyć m.in. outsourcingu pracowniczego, który de facto polega na omijaniu reżimu prawnego dotyczącego agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej.

"Jednocześnie wprowadzane zmiany pozwolą na bardziej efektywne niż dotychczas funkcjonowanie agencji zatrudnienia, szczególnie jeżeli chodzi o procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę i wsparcie cudzoziemców w legalizacji ich pobytu w Polsce" - napisano.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka finanse rząd

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.