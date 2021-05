Nowa szczepionka przeciw COVID-19. Dworczyk: w połowie czerwca może być zarejestrowana

Szef KPRM, i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień zapowiedział w środę w radiu RMF FM: - Szczepionka firmy Covavax w połowie czerwca może być zarejestrowana przez EMA. Jeżeli tak się stanie, to będzie kolejna szczepionka dostępna na terenie Unii Europejskiej i również w Polsce - powiedział.

Minister został też zapytany o tzw. paszporty covidowe. - Między 20 a 25 maja zacznie się taki pilotaż, w ramach którego funkcjonuje również Polska - poinformował. - Można to najprościej wytłumaczyć w taki sposób, że będzie rozwiązanie czy rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy - dodał.

Niestety te statyki w grupie 70-79 lat są lepsze niż w grupie 80-89. Do tej pory, jak zaznaczył Dworczyk, 48 proc. osób pełnoletnich zarejestrowało się lub zaszczepiło się pierwszą dawką.

Dworczyk powtórzył, że teraz przechodzimy z czasów, gdzie największym wyzwaniem był dostęp do szczepionek, do okresu, gdzie najważniejsze będzie przekonywanie Polaków do szczepień.