Nowe dane GUS. Polacy boją się o zdrowie. Mniej o zatrudnienie

We wtorek GUS opublikował dane o sprzedaży detalicznej we wrześniu, w których widać ożywienie. To dobre informacje, jednak można się spodziewać, że dane za październik dotyczące konsumpcji będą już gorsze. Już druga połowa września była czasem coraz mocniejszego wzrostu zachorowań na COVID-19, co pogarszało nastroje konsumentów.