Nowe dane o produkcji. Ciągle dużo do nadrobienia

Ekonomiści spodziewali się spadku produkcji o dokładnie 16,8 proc. rok do roku, czyli niemal dokładnie tyle, ile pokazały dane GUS-u. Po eliminacji czynników sezonowych, spadek produkcji w maju wyniósł natomiast 15,5 proc. w skali roku. W porównaniu z kwietniem, odnotowano wzrost o 10,1 proc.

W porównaniu z fatalnymi danymi z kwietnia, w maju jest więc lepiej. Jednak wciąż bardzo daleko np. do sytuacji sprzed roku, kiedy statystyki pokazywały wzrost o ponad 7 proc.

- Do nadrobienia pozostaje jeszcze bardzo dużo. To, co silnie pospadało, równie silnie porosło - oceniają ekonomiści mBanku.