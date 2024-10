Nowe dane z polskiego przemysłu. 31 miesięcy spadku nowych zamówień

PMI dla polskiego przemysłu wyniósł we wrześniu 48,6 punktów. To więcej od prognoz, które wskazywały na wartość 47,3.

Trevor Balchin, dyrektor ds. ekonomii w S&P Global Market Intelligence, w komentarzu do danych podkreśla, że "polski PMI we wrześniu wzrósł trzeci miesiąc z rzędu, wskazując na dalsze łagodzenie spadku w produkcji. Co więcej, różnica między polskim a (wstępnym) PMI dla strefy euro zwiększyła się do 3,8 punktu, co jest drugim największym wynikiem od początku 2015 roku".