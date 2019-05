Nowelizacja VAT. Podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line

Jak dodaje, wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line. Wyjątkiem są niektóre branże szczególnie narażone na nieprawidłowości, które będą musiały zacząć stosować kasy on-line w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących.

Co się dzieje z VAT-em? Wpływy spadają drugi miesiąc z rzędu

Nowelizacja wprowadza też terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. W przypadku kas z papierowym zapisem kopii data graniczna to 31 sierpnia 2019 r., a kas z elektronicznym zapisem kopii - 31 grudnia 2022 r.

- Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników - zastrzegł Jurek.