Nowy Ład już w tym tygodniu? PiS ciągle niepewne poparcia koalicjantów

Zaraz po głosowaniu Solidarna Polska miała być ukarana za złamanie dyscypliny klubowej. Poseł PiS przekonuje w poniedziałkowej "Wyborcze", że zaufania w koalicji rządzącej już nie ma, "ale przynajmniej rozmawiamy. To jest ten moment, który musimy wykorzystać. My na tle skłóconej opozycji mamy propozycje".

Zatem to czasowe ocieplenie stosunków rządzący mogą chcieć wykorzystać do zakończenia prac nad dokumentem. Zanim do tego dojdzie wszyscy uczestnicy rozmów muszą sie dogadać. To może jednak nie być proste.