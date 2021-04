Wyniki Eurojackpot. Nowy milioner w Polsce. Nie musiał wytypować wszystkich liczb

Bodzio 27 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Ja wygrywam raz w roku w GRUDNIU zdradzę moją metodę gry lotto kosztuje jak każdy wie 3 zł inne 12 zł itd od kilku lat stosuję jedną i tą samą metodę mianowicie wkładam co trzeci dzień do słoika 15 zł na lotto i tak przez 11 miesięcy w GRUDNIU przed świętami idę do piwnicy po słoik otwieram i WOW wygrana mór beton czy to nie piękne