Obajtek komentuje nowe plany Orlenu. "Kierunek został utrzymany"

Obajtek komentuje nową strategię Orlenu

"Nowa" strategia Grupy Orlen to w rzeczywistości kontynuacja kierunków z 2023 roku, wydłużona jedynie do 2035 roku (poprzednia strategia zaplanowana była do 2030 roku). To dowód na to, że wszystko, co z PiS-em związane trzeba skrytykować, opakować na nowo i sprzedać jako swoje. To wszystko, co wnieśli do spółek Skarbu Państwa" - napisał na platformie X europoseł Daniel Obajtek.