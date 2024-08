Obowiązkowy montaż czujek? Wiceminister komentuje

"Dokonamy pewnej weryfikacji"

- Nie ustaliliśmy, czy była to czujka dymu czy tlenku węgla. Niemniej to czujka była pierwszym symptomem świadczącym o tym, że mamy zdarzenie pożarowe. Ona wskazała jednemu z mieszkańców, że coś jest nie w porządku. Dzięki temu wyszedł on na zewnątrz i zaczął powiadamiać swoich współmieszkańców. Jednocześnie powiadomiono straż pożarną – powiedział wiceszef MSWiA.

Jego zdaniem autonomiczne czujki dymu są kluczowe w takich obiektach. - Dlatego trzeba zachęcać do montażu tych czujek po to, by zmniejszyć ryzyko dla wszystkich mieszkańców, którzy mogą się znaleźć w różnych okolicznościach. To na pewno uratowało gros tych mieszkańców – ocenił.