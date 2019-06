Obywatel Czerwińska wydała rozporządzenie. Nie była już ministrem, więc to bezprawane

Ministerstwo Finansów wyjaśniło jednak, że Teresa Czerwińska podpisała dokument jeszcze 30 maja. Rozporządzenie trafiło po tym do uzgodnień do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem cytowanego przez "DGP" dr hab. Jacka Zaleśnego z UW, nie zmienia to faktu, że datą wydania rozporządzenia jest 12 czerwca. Jak podkreśla, kluczowe jest to, co znajduje się w Dzienniku Ustaw, a nie obieg dokumentów wewnątrz rządu.