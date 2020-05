Odmrażanie gospodarki. Właściciele hoteli czują optymizm, ale wolą się jeszcze nie otwierać

Czemu hotele zwlekają? PIH wymienia kilka powodów. Przede wszystkim - rząd dał hotelarzom kilka dni na przygotowanie się do otwarcia. Wprowadzenie nowych przepisów zapowiedziano tuż przed majówką. Drugim powodem są nowe wytyczne - hotele musiały w kilka dni zaopatrzyć się w środki dezynfekcyjne czy maseczki.

Hotelarze na Mazurach są załamani. "To bardzo dramatyczne momenty". Obejrzyj wideo:

- Nie da się dużego hotelu otworzyć w kilka dni. Trzeba ściągnąć załogę, przygotować pokoje, a teraz jeszcze doszły te wszystkie nowe wytyczne. Kilka tygodni to minimum - mówi nam menedżer dużego hotelu na wybrzeżu.

Hotelarze jednak liczą, że klienci przyjadą. Jak nie w maju czy czerwcu, to w lipcu, sierpniu, a nawet we wrześniu. Tym bardziej, że turystyka zagraniczna będzie w tym roku bardzo ograniczona - a zatem ludzie częściej będą wybierali wakacje w Polsce. Rozmawiając z przedstawicielami branży daje się wyczuć więc pewien optymizm. - Najgorsze za nami. A przynajmniej tej wersji się trzymam - mówi nam menedżer hotelu. Polska Izba Hotelarstwa szacuje jednak, że miną przynajmniej 2 lub 3 lata zanim branża wróci do kondycji sprzed epidemii.