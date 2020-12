Odnawialne źródła energii nie wystarczą. Eksperci wprost: konieczny atom

Realista 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z elektrowniami atomowymi będzie tak samo jak ze zbiornikami retencyjnymi... Każdy dostanie możliwość dofinansowania w kwocie 5000 zł i radź sobie Polaku sam... Dawno trzeba było postawić elektrownię atomową i stopniowo wygaszać kopalnie budując w między czasie drugą, trzecią, kolejne elektrownie pozwalające na całkowite zrezygnowanie z węgla. Rozciągnięte by to było w dziesięciolecia, górnicy stopniowo przechodzili by na emerytury i nie wywoływało by to takiej paniki. A tak, partia boi się ruchów społecznych spowodowanych zamieszkami na Śląsku, więc mając tam oparcie polityczne za kasę dopompowywaną w kopalnie nadal nas oszukuje...