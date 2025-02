Olbrzymia pożyczka dla spółki Dominiki Kulczyk. Wielka inwestycja na Bałtyku coraz bliżej

Bank Pekao, w konsorcjum z BNP Paribas, przyznał Polenergii linię gwarancyjną z limitem do 125 mln euro na potrzeby budowy farm wiatrowych. Banki mają w finansowaniu po 50 proc. udziałów - podał Pekao. To samo konsorcjum podpisało z Polenergią umowę kredytu odnawialnego do kwoty 300 mln zł, z czego 150 mln zł przypada na Pekao. Środki z kredytu mają trafić na spłatę zadłużenia i bieżącą działalność.

Przedstawiciele Pekao poinformowali, że umowa dotycząca linii gwarancyjnej z limitem do 125 mln euro przewiduje, iż udzielane na jej podstawie gwarancje mogą zabezpieczać zobowiązania inwestora związane z finansowaniem morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 oraz Bałtyk 3. Gwarancje bankowe będą mogły zostać wystawione na okres do 31 marca 2029 r. Następnie, na warunkach określonych w umowie dot. linii gwarancyjnej, ich okres ważności będzie mógł zostać przedłużony do 31 marca 2030 r. Okres dostępności limitu wynikającego z umowy wygasa 31 sierpnia 2025 r.

100 wielkich wiatraków na Bałtyku

Polenergia i norweski koncern energetyczny Equinor, które wspólnie realizują projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, otrzymały komplet morskich i lądowych pozwoleń na budowę. Morskie farmy wiatrowe Bałtyk to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii. Przewiduje instalację na morzu 100 turbin wiatrowych i 2 morskich stacji elektroenergetycznych, ułożenie kabli eksportowych i wewnętrznych oraz instalacji 2 stacji lądowych wraz z infrastrukturą.

Pierwszy prąd z tych farm ma popłynąć w 2027 r. Jednak etap komercyjnego ich użytkowania ma się rozpocząć w 2028 r.

Farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to projekt o wartości ponad 20 mld zł, który docelowo z zielonej energii ma zaopatrywać w prąd ok. 4 mln gospodarstw domowych. To nie tylko największy projekt tego rodzaju w Polsce, ale także kluczowy krok w stronę zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

