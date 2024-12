Orlen będzie szukał ropy i gazu u wybrzeży Norwegii

Orlen Upstream Norway zakończył właśnie wiercenia rozpoznawcze na złożu Sabina , które znajduje się na Morzu Norweskim. Spółka wraz z partnerami koncesyjnymi: Harbour Energy, Aker BP i Petoro wykonała odwiert rozpoznawczy o długości 4111 metrów, potwierdzający istnienie zasobów 17 do 39 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), z czego na Orlen wobec udziałów w koncesji przypada od 2 do 4,7 mln boe.

Orlen się nie zatrzymuje. Będzie szukał nowych złóż

Koncern wyliczył, że w tym roku Orlen Upstream Norway wykonał sześć odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych, o cztery więcej niż rok wcześniej. W efekcie spółka odkryła lub potwierdziła zasoby ropy, gazu i kondensatu szacowane na 66 do 129 mln boe, w tym 11 do 22,3 mln boe przypadające na Orlen. Jednym z realizowanych projektów było, jeszcze na początku roku, rozpoznawcze wiercenie na złożu Adriana, na tym samym obszarze co Sabina, ale w płytszych strukturach geologicznych - wykonane prace potwierdziły zasoby gazu ziemnego i kondensatu w ilości 28 do 43 mln boe, co zapewni Orlenowi dodatkowe 3,3 do 5,1 mln boe.