Orlen wyliczył, ile będzie go kosztować kluczowa ustawa

"W przypadku ORLEN SA, jak również pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN, które spełniają ustawowe kryteria spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, realizacja tego obowiązku wiązać się będzie z obowiązkiem przeznaczenia od kilkuset milionów do nawet miliarda złotych rocznie na cele związane z ochroną ludności. Na chwilę obecną ze względu na brak szczegółowych wytycznych i opisu, co do sposobu wyliczania podstawy inwestycyjnej dla 3-procentowego wskaźnika wymaganych nakładów inwestycyjnych, niemożliwe jest wskazanie dokładnej kwoty, która corocznie będzie musiała być przeznaczona na cele związane z ochroną ludności, co wynika także z wielkość i zakresu prowadzonych już, jak również planowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN inwestycji" - napisał Orlen.