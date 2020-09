Osiedle w lesie. Jest zawiadomienie do nadzoru budowlanego i policji

Miały tam być drzewa, ale deweloper uparł się, że postawi osiedle piętnastu domów jednorodzinnych, o czym poinformował w środę portal tvn24.pl . 20-hektarowy obszar znajduje się tuż przy rezerwacie Łosiowe Błota. Zarówno władze gminy Stare Babice, jak i jej mieszkańcy chcieliby, żeby pozostał terenem zielonym, ale teren należy do prywatnego właściciela - spółki Sawa Solec Residence - która ma zupełnie inne plany.

W piśmie do policji RDOŚ zwraca uwagę, że w ramach prac na terenie - które rozpoczęły się 3 września - już dokonano m.in. zniszczenia tamy bobra europejskiego, a także przeprowadzono szereg innych czynności godzących w naturalne środowisko.

Dlatego też na tym terenie występuje szereg ograniczeń, jak np. zakaz zabijania dzikich zwierząt, czy niszczenia ich nor oraz legowisk. Deweloperowi sytuacji nie ułatwia fakt, że żyją tam zwierzęta pod ochroną: kapturka oraz dzięcioł duży. Dyrekcja w piśmie podkreśla, że - w jej ocenie - doszło do naruszenia przepisów.

Natomiast w piśmie do Nadzoru Budowlanego RDOŚ wskazała na kolejne aspekty naturalne, którym zagraża trwająca budowa. Chodzi tutaj o okresowe lub trwałe odwodnienie terenu. Dyrekcja przypomniała również, że na terenie budowy obowiązują przepisy planu ochrony rezerwatu przyrody "Łosiowe Błota".

W sprawie budowy interweniuje również wójt Starych Babic Sławomir Sumka. Zwrócił się on o interwencję m.in. do starosty warszawskiego zachodniego Jana Żychlińskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Lasów Miejskich w Warszawie oraz Kampinoskiego Parku Narodowego, a także do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.