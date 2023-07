Oto co w Belgii robią ze śmieciami. Weźmiemy z nich przykład?

W .....ny 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

My śmieci segregujemy i za to płacimy.Po co ta segregacja?Po co te wielkie hasła dla środowiska i ekologii.Najłatwiej śmieci spalić _to jest ok i na topie -i to nazywamy odzyskiwaniem eko energii.Ten materiał jest sponsorowany i dla zachęcenia,by pod moim domem postawić taką eko spalarnię? Dziękuję. Węglem palić to zło,drewnem też,gazem także,ale śmieciami jest eko.