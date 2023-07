Oto ile Rostów zapłacił za "bunt Prigożyna". Kwota liczona w milionach zł

"Bunt Prigożyna" pochłonie miliony z budżetu Rostowa

A zatem szkody wywołane przez "bunt Prigożyna" można szacować na co najmniej 92,5 mln rubli (ok. 4,2 mln zł) . Kwota ta jednak może się jeszcze zwiększyć.

W czerwcu nastąpił pucz Grupy Wagnera

W nocy z 23 na 24 czerwca Jewgienij Prigożyn ogłosił, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Wcześniej w piątek 23 czerwca przywódca najemników oświadczył, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz "wagnerowców", co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi. Ich lider oznajmił, że zamierza "przywrócić sprawiedliwość" w siłach zbrojnych i wezwał, by nie okazywać mu sprzeciwu.