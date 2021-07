MFW: nierówny dostęp do szczepionek pogłębi nierówności na świecie

W odniesieniu do państw rozwiniętych perspektywy wzrostu poprawiły się w w 2021 r. o 0,5 pkt. proc., głównie dotyczy to USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Włoch - informuje serwis obserwatorfinansowy.pl.

Co ciekawe, o dokładnie taką samą wartość spadły prognozy wzrostu gospodarczego dla rynków wschodzących, głównie z Azji. MFW obniżył je dla tych gospodarek do 6,3 procent.

Stąd prosty wniosek, który wyciąga MFW: dostęp do szczepionek dzieli świat na dwa bloki. Te z niską dostępnością do szczepionek nie mają szans na równy udział w globalnym ożywieniu.

Różnice między bogatymi z dostępem do szczepionki, a biednymi bez dostępu będą się zatem powiększać. MFW w raporcie zwraca również uwagę na to, że pandemia i nowe warianty wirusa nadal będą ograniczyć światowe gospodarki.

Może to kosztować świat nawet do 4,5 bln dolarów strat do 2025 r. Co więcej, znaczące różnice w efektach szczepień, kondycji gospodarczej poszczególnych krajów i możliwości rozprzestrzeniania się odmiany delta sprawiają, że ciągle jest jeszcze wiele niewiadomych. Dlatego też i prognozy gospodarcze są mocno niepewne.