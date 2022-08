Państwowy gigant podnosi oprocentowanie lokat, ale tylko niektórych

Od 1 sierpnia PKO Bank Polski podnosi oprocentowanie lokat półrocznych na nowe środki , lokaty mobilnej oraz lokaty dla seniorów 60 plus — podał bank w poniedziałkowym komunikacie.

Natomiast lokaty w ramach Autolokacji III od sierpnia wynosi 7 proc. w stosunku rocznym. Autolokacja to program, który zakłada ulokowanie minimum 10 tys. zł na lokacie 6-miesięcznej, z której w momencie uruchomienia programu i po kolei co miesiąc, 1/7 lokaty jest przenoszona do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego.