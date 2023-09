Pasażerowie opuszczają lotnisko bez bagaży. Nietypowy strajk w Finlandii

Nietypowy strajk na helsińskim lotnisku

W efekcie pracownicy zdecydowali się na strajk polegający na opuszczeniu przez nich stanowisk pracy. Zaangażowało się w niego ok. 500 osób z obsługi naziemnej. To zdezorganizowało przede wszystkim transport i rozdzielanie bagaży. Problemy pojawiają się też m.in. ze sprzątaniem pokładów samolotów czy podstawianiem schodów do zejścia oraz wejścia na pokład.