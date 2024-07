PGZ podpisało historyczną umowę. Polska bliżej produkcji czołgów

Ważna umowa podpisana

Według Bejdy, Polska może stać się ośrodkiem produkcji K2PL, także na eksport, oraz centrum serwisowym tych czołgów. Wiceminister obrony dodał, że zawarcie nowej umowy wykonawczej – "oczywiście warunkowej" – może nastąpić we wrześniu na targach zbrojeniowych w Kielcach.

Wyjaśnił, że planowana druga umowa wykonawcza jest warunkowa, ponieważ na jej warunki muszą się zgodzić Ministerstwo Finansów i Bank Gospodarstwa Krajowego , który jest operatorem finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – pozabudżetowego źródła finansowania zakupów zbrojeniowych. Umowa konsorcyjna otwiera drogę do rozmów z resortem finansów i BGK.

- Rozmawiamy też ze stroną koreańską – jest umowa warunkowa na armatohaubice K9 - więc strona koreańska przedstawia nam różnego rodzaju propozycje, które do tej pory znalazły uznania Ministerstwa Finansów i BGK, ale jestem dobrej myśli – powiedział Bejda, powołując się na rozmowy podczas wizyty ministra obrony Korei w Polsce.

- Minister obrony Korei, który jest drugą osobą w państwie po prezydencie, obiecał pomoc w tej kwestii. Mam nadzieję, że w niedługim czasie dojdzie do podpisania umów finansowych, co spowoduje otwarcie do umowy wykonawczej nie warunkowej, tylko zasadniczej"– powiedział wiceszef MON.