Piekło zamarzło. Polacy wolą black metal od Eda Sheerana

Black metalowa grupa Batushka wydała 12 lipca krążek "Hospodi", który mocno przypadł do gustu Polakom i zajął pierwsze miejsce na Oficjalnej Liście Sprzedaży. Ranking OLiS opracowuje Związek Producentów Audio-Video na podstawie danych od wydawców, którzy z kolei śledzą wyniki w tradycyjnych i internetowych kanałach sprzedaży.

Co ciekawe, przedstawiciel ciężkiego brzmienia zostawił w tyle Eda Sheerana czy Dawida Podsiadło.

- Wiedzieliśmy po ilości zamówień, jakie do nas spływały, że jest dobrze, miałem także porównanie ze sprzedażą debiutu i widziałem ogromny progres, ale przyznam szczerze, że wynik przerósł moje najśmielsze oczekiwania, tym bardziej że pierwsze miejsce z racji popularności Eda Sheerana raczej z góry było mu „zarezerwowane”. A tu proszę taka niespodzianka – mówi money.pl wokalista Batushki, Bartek Krysiuk.

Batushka powstała w 2015 roku . Zespół gra ekstremalną odmianę metalu, zaś stylizacje muzyków i oprawy podczas koncertów nawiązują do obrzędów prawosławnych. Debiutancki album - "Litourgiya" - zdobył uznanie wśród fanów. Zespół zagrał na największych metalowych festiwalach jak Wacken Open Air czy Brutal Assault. A później była kłótnia.

Na początku tego roku dwaj muzycy – Bartek Krysiuk i Krzysztof Drabikowski – starli się o prawo do korzystania z nazwy zespołu. Przez kilka miesięcy na rynku funkcjonowały nawet dwa zespoły o tej samej nazwie. W czerwcu sąd przyznał rację Krysiukowi, który może koncertować i wydawać płyty jako Batushka. Zamieszanie najwyraźniej opłaciło się, a fani metalu ruszyli szturmem po nową płytę.

Tym, co pomogło w osiągnięciu wyniku sprzedaży, był wybór wydawcy. Pierwsza płyta zespołu powstała pod niszowym szyldem Witching Hour Productions, należącym do Krysiuka. Za promocję kolejnego albumu wzięło się Mystic Production – jedna z największych niezależnych wytwórni w Polsce, która dystrybuuje płyty z muzyką rockową i heavymetalową.

Tylko w Polsce w pierwszym tygodniu od debiutu sprzedano 5 tys. krążków. Płyta jest też dostępna w zagranicznych sklepach, ale na dane pokazujące ilu tam znalazła nabywców, trzeba jeszcze poczekać. Dzięki polskim fanom na krążkach, które w detali kosztują po ok. 40 zł za sztukę, udało się zarobić ok. 200 tys. zł. Co ważne, cała ta kwota nie idzie na konto artysty.