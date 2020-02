Pieniądze dzielą Polaków. Prawie co piąty stale spiera się o wydatki

- Różnice mogą wynikać z relacji ilości potrzeb do zasobności portfela - zauważa Diana Borowiecka, ekspert BIG InfoMonitor. - Młode osoby mają zazwyczaj mniejsze dochody i częściej stają przed dylematami, na co wydać pieniądze. W szerszym kontekście okazuje się, że nie tylko młodzież, ale wszystkie osoby, które mają mniejszy luz finansowy, częściej kłócą się o wydatki - dodaje.

Okazuje się też, że kobiety częściej okazują "finansowe emocje". Płeć piękna jest nieco bardziej wyczulona na punkcie domowych finansów niż mężczyźni. Blisko co piąta kobieta przyznaje, że często różnice w podejściu do wydawania pieniędzy mogą przerodzić się w spór, a nawet kłótnię.

O ile mężczyźni są bardziej opanowani - ponad 14 proc. często traci głowę, gdy chodzi o wspólne wydatki, to ze swoją drugą połówką toczą spory z równie wielką determinacją co kobiety. Te natomiast bardziej kontrolują to, na co chcą je "naciągnąć" dzieci.