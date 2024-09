Były setki milionów na fotowoltaikę. Już nie ma. "Wykorzystano ponad 90 proc. budżetu"

Zobacz także: Runął most w Niemczech. Wielki fragment wpadł do rzeki

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia od 1 sierpnia 2024 r. obowiązkowy jest montaż magazynu energii lub ciepła. Dofinansowanie wyniesie 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 20 kW, 16 tys. zł, jeśli w zestawie znajduje się magazyn energii elektrycznej oraz 5 tys. zł, jeśli elementem jest magazyn ciepła. Pojemność magazynu energii powinna wynosić przynajmniej półtorakrotność mocy na 1 watt mocy szczytowej fotowoltaiki.

Warunek uczestnictwa w programie

Warunkiem otrzymania dodatkowego dofinansowania na urządzenie dodatkowe, jakim jest magazyn ciepła lub energii elektrycznej, jest przejście na system net-billing. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone różne urządzenia wchodzące w skład mikroinstalacji fotowoltaicznych. Mogą to być: mikroinstalacje PV składające się z paneli fotowoltaicznych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych z inwerterem, mikroinstalacje PV z mikroinwerterami, wiaty lub zadaszenia na samochód pokryte panelami fotowoltaicznymi, markizy z ogniwami PV oraz fotowoltaiczne zestawy balkonowe.

Łączna moc wszystkich instalacji OZE posiadanych przez prosumenta, wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną i magazynem energii, nie może przekroczyć 50 kW. Dla mikroinstalacji zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca 2024 r. montaż magazynu energii lub ciepła nie jest konieczny do uzyskania dofinansowania. Dofinansowanie dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW wynosi 6 tys. zł.