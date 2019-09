Piotr Duda zdecydowanie o lustracji. Szef "Solidarności" wnioskuje do prezydenta

NSZZ "Solidarność " ma się zwrócić do prezydenta o opinię prawną w sprawie oświadczeń lustracyjnych członków Rady Dialogu Społecznego.

W ocenie Dudy, Rada Dialogu Społecznego powinna być poza wszelkimi podejrzeniami, również jeśli chodzi o lustrację. Co więcej, prezydium RDS również zadecydowało, że zwróci się do prezydenta o tę opinię.

Jak dodał, on sam takie oświadczenie złożył w 2007 r., teraz potwierdzi je raz jeszcze. Rada Dialogu Społecznego to forum służące negocjacjom między stroną rządową, reprezentacją pracodawców i przedstawicielami organizacji pracowniczych. To ona między innymi konsultuje rządowe plany dotyczące pensji minimalnej.