PiS obiecał im wodę, której wciąż nie mają. I tak głosowali na Dudę

W mieście i gminie Koniecpol do urn poszło ponad 63 proc. wyborców. Na Andrzeja Dudę zagłosowało 3406 osób. Rafał Trzaskowski dostał tylko 1570.

Wyniki mogą dziwić, bo mieszkańcy kilku wsi w gminie Koniecpol są rozczarowani, jeśli nie rządzącymi, to na pewno polityką. Chodzi o wodociąg, na który od kilku lat czekają mieszkańcy Wąsosza, Kuźnicy Wąsowskiej i Łysakowa. Sytuacja jest dramatyczna, bo z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych wyschły okoliczne studnie. Od czterech lat wodę dowożą strażacy.

- Wie pan co, my już nie mamy siły o tym opowiadać. Tu już chyba wszystkie telewizje były, pani Szydło nam osobiście obiecała wodociąg. I co? Tak zasuwamy z tymi wiadrami. XXI wiek... - mówi nam jeden z mieszkańców, czekających na wodę. - Ja już nie wierzę w żadne obietnice.