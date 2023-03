PiS szykuje prezenty. Poleci strumień pieniędzy

sum 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jeżeli PiS mówi, że komuś coś da to znaczy, że komuś coś zabierze żeby dać innym. A to oznacza, że następna grupa społeczna zostanie okradziona. Słuczy chodzą że tym razem to będą rolnicy. Są już projekty ustaw - jeden za emisję CO2 przez zwierzęta hodowlane, drugi to podatek za KAŻDE zwierzę hodowlane oraz opłata za rejestrację takiego zwierzęcia, trzeci to podatek za to co rolnik wyprodukuje bo to jest zysk i trzeba go opodatkować i czwarty to podatek od nie uprawianej ziemi rolnej.