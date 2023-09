PiS zasypie Polskę ulotkami. "Wyślemy 10 milionów"

PiS zasypie Polskę ulotkami

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak potężne kryzysy dotknęły Polskę przez ostatnie cztery lata. Ale mamy również nadzieję, że poprzez bezpośredni kontakt z Polakami, poprzez pokorne wyciągnięcie ulotki do każdego z wyborców, rozmowę, poddanie się również krytyce, bo po to są te spotkania: aby pokazać, co udało się zrobić, ale także wysłuchać słów krytyki; że poprzez te wszystkie działania dotrzemy do ludzi, dotrzemy do Polaków ponad głowami mediów III Rzeczpospolitej – stwierdził premier.