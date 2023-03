Najnowsza prognoza PKB Polski w 2023 r. budzi niepokój. Potem ma być lepiej

W piątek w Ministerstwie Finansów odbywa się konferencja, na której podsumowana zostanie misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z materiału prasowego, przygotowanego na konferencję wynika, że MFW spodziewa się wzrostu PKB w Polsce w 2023 r. na poziomie 0,3 proc. Wzrost gospodarczy według prognoz funduszu ma przyspieszyć do 2,4 proc. w 2024 r. i do 3,7 proc. w 2025 r.

MFW: inflacja w Polsce powinna spadać, ale NBP powinien być gotowy na podwyżki

Jednocześnie MFW prognozuje spadek inflacji w Polsce do 7,2 proc. na koniec 2023 r. Inflacja ma spaść do 5 proc. na koniec 2024 r. i do 3,6 proc. na koniec 2025 r.